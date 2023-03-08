Japon uzman konuştu: "Bir gün deprem olacak, bunu kabul edip hazırlanmalıyız"

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği "Deprem Gerçeği Türkiye ile Japonya" konulu seminerde İnegöl halkıyla buluşan Japon Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, insanların sürekli ne zaman ve nerede, kaç şiddetinde deprem olacağını sorduklarını hatırlatarak; "Ne zaman deprem oluyor? Ne kadar veya nerede değil. Ne yapmalıyız? Bir gün deprem olacak bu belli. Bunu Japonya kabul etti, Türkiye'de kabul etmeli" dedi.

İnegöl Belediyesi, deprem bölgesi olan Türkiye'de bu alanda bilinci arttırmak adına Türkiye ile Japonya arasındaki deprem felaketlerini önleme farklılıklarının konuşulduğu seminer düzenledi. "Deprem Gerçeği Türkiye ile Japonya" konulu seminere, Hazama Ando- Corporation Türkiye Genel Müdürü, Japonya Yurt Dışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri ve aynı zamanda Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi olan Yoshinori Moriwaki konuşmacı olarak katıldı.

Salı akşamı 20.00'da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seminerde, Yoshinori Moriwaki Türkiye ile Japonya arasındaki deprem verilerini katılıcılarla paylaşarak karşılaştırmalar yaptı. Uyarılarda bulunarak depreme ilişkin topum ve bireysel olarak alınabilecek tedbirleri anlatan Yoshinori Moriwaki'nin yaklaşık 2 saat süren programına ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katıldığı seminere Yoshinori Moriwaki kendisini tanıtarak başladı. Türkiye'ye 32 sene önce geldiğini ve 32 senedir mühendis, mimar olarak burada çalıştığını kaydeden Moriwaki, "Ben Türkiye'ye aslında 1 ay için geldim, 1 sene, 5 sene derken 32 yıl oldu. Ben artık Japonya'ya dönmemeye, Türkiye'de yaşamaya karar verdim. Bu akşam da Japonya nasıl, Türkiye nasıl sizlerle onu konuşacağız" dedi.

"TÜRKİYE DEPREM ÜLKESİ AMA JAPONYA KADAR ÇOK DEPREM OLMUYOR"

Türkiye'de 81 ilin 52'sinin 1. Derece deprem bölgesi olduğunu ifade eden Moriwaki, "Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu fay hattı var. Doğu Anadolu Fay Hattında uzun süredir deprem yoktu. Türkiye aynı Japonya gibi deprem ülkesi ama Japonya gibi çok fazla deprem yok. Büyük deprem Türkiye'de 1939 Erzincan 7,9 olarak yaşandı. Japonya'da 2011 yılında 9,1 deprem yaşandı. 8 ve 9 derecelerindeki depremlere baktığımızda rakamsal olarak bir kat sayı ancak güç olarak bakıldığında 32 kat daha fark olduğunu görüyoruz. Dünya'da en büyük deprem Şili'de oldu 9,5 büyüklüğünde. 10 şiddetine kadar da olabilir diye öngörülüyor. Ancak çok düşük ihtimal" dedi.