Japonların gizli IQ araştırması açığa çıktı: Hangi kan grubu daha zeki?

Kan Grubu ve Karakter Arasındaki Bilimsel Bağ: Ketsueki-gata Nedir?

Japonya'da oldukça popüler olan ve bilim dünyasında da geniş yankı uyandıran Ketsueki-gata teorisi, kan gruplarının yalnızca fiziksel sağlığımızı değil, kişilik yapımızı, analiz yeteneğimizi ve zihinsel kapasitemizi de şekillendirdiğini savunuyor.

Yapılan son araştırmalar, bazı kan gruplarının beyindeki gri madde yoğunluğu, stres yönetimi ve odaklanma becerisiyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor.