Japonya’da gizem dolu bir sergi

Uluslararası alanda pek çok sergide yer almış olan fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in "Gizem Dolu Anadolu" başlıklı sergisi Japonya'nın başkenti Tokyo Cami ve Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılış töreninde konuşan Büyükelçi Ertuğrul, kültürel mirası yansıtan bu tür sergilerin, Türkiye'nin tanıtımına katkı sunduğunu ve aynı zamanda köklü değerlerin uluslararası düzeyde tanıtılmasına vesile olduğunu aktardı. Resul Çelik Japonya'daki sanatseverlerle bu mirası paylaşmanın kendisi için anlamlı bir deneyim olduğunu belirtti.