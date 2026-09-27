JASAT, 11 yıllık cinayeti ayna çerçevesi detayıyla aydınlattı

KAMERALAR SANİYE SANİYE İNCELENDİ

Ekipler, görüntüler üzerinde zaman ve mesafe ölçümleri yaparak olay günü bölgede bulunan araçların hareketlerini geriye dönük olarak inceledi. Yapılan çalışma sonucunda Meral Babacan'ın otobüsten indikten sonra iş yerine doğru yürüdüğü belirlenirken, olay saatinde bölgeden geçen bir aracın olay yerinde bulunan ayna çerçevesiyle birebir uyumlu olduğu tespit edildi.