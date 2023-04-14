Jean Reno Filmleri - IMDB Puanı Yüksek, En Çok İzlenen Jean Reno’nun En İyi Filmleri

Jean Reno filmleri her daldan izlenebilecek yapılardır. Çokça emek isteyen bu yapıtlar ün kazanarak günümüze kadar gelmiştir. Jean Reno'nun en iyi filmleri nedir sorulduğunda cevapların aynı olmaması şaşırtmamalıdır. Çünkü her filmi en iyi olmaya layıktır. Kaliteli, sürükleyici ve nice özellikleri ile bu filmlerden kendimize izlenecekler listesi oluşturabiliriz. Listenin oluşturulması için En Çok İzlenen Jean Reno filmleri başlığından yardım almamız, yerinde bir karar olacaktır.

Jean Reno Filmleri

Film sektörüne giriş yaptığınızda aklınızın hayalinizin alamayacağı kadar yapıtlar ile karşılaşırsınız. Bu çokluğun içerisinde kaliteli, sürükleyici, güzel filmleri bulmak bazen zor olabiliyor. Genelde filmleri izlemeden önce fragmanları izleriz ya da özet kısmını okuruz ve bu şekilde karar vermeye çalışırız. Bazen ise aklımızda bir oyuncu, senarist ya da aktör vardır ve onun filmlerini araştırmak ve izlemek isteriz. Bu yazıda da aktör olan Jean Reno filmlerinin neler olduğuna göz gezdirilecektir. Jean Reno filmleri bir elin parmağını geçmiş ve ün kazanmıştır. Yakın ya da eski tarihli birçok filmleri ile karşılamak mümkündür. Örneğin Ölümsüz 2010 yılında çıkan bir filmdir. Godzilla filmi ise 1998 yılında çıkan bir filmdir.

En Çok İzlenen Jean Reno Filmleri

En çok izlenen Jean Reno filmleri içerisinde Da Vinci Şifresi filminden bahsedilecektir. Bu filmin konusu Robert Langdon adlı karakter üzerinden ilerlemektedir. Film işlenen bir cinayetin ve ardında Da Vinci tablosundaki ip uçlarından ilerlemektedir. Sevginin Gücü filminin konusu da bir katil ve bir kızın arasında geçmektedir. Katilin özelliği acımasız olmasıdır. Kızın özelliği ise katilin aksine masum olmasıdır. İki zıt kişilik üzerinden film akışı çok güzel sağlanmıştır.

1. Sevginin Gücü (1994) – 8.5 IMDB Puanı

Sevginin gücü filmi, küçük bir kız ve katil üzerinden ilerlemektedir. Kızın özelliği konuşamıyor olmasıdır. Aynı zamanda kız oldukça masumdur. Bazı nedenlerden dolayı tek başına kalır ve bir adamla karşılaşır. Adam kızı ailesine geri götürmek ister ve film bu konu üzerinden ilerler.

2. Da Vinci Şifresi (2006) – 6.6 IMDB Puanı

Da Vinci şifresi olayını duymayan çok yoktur. İp uçlarını barındırdığı düşünülen bir tablosu vardır. Konu da tam olarak bu noktadan ilerlemektedir. Gerçekleşen cinayet sonrası Da Vinci resminde ip uçları aranmaya başlanmıştır. Bu şekilde gizem çözülmek istenir. Gizem çözüldüğünde ise toplumu sarsan bilgilere ulaşılacaktır.