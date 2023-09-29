Jeffrey Dean Morgan Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Jeffrey Dean Morgan Dizileri Ve Filmleri Listesi

Doğal yeteneği ve sahnedeki varlığıyla, Jeffrey Dean Morgan, birçok farklı türdeki projede başarılı performanslar sergilemiştir. Dramatik rollerden aksiyon ve korku türlerine kadar geniş bir yelpazede çalışmış olan bu deneyimli oyuncu, her karakteri başarıyla canlandırma yeteneğiyle tanınır. Jeffrey Dean Morgan filmleri ve TV dizileri-en beğenilen Jeffrey Dean Morgan dizileri ve filmleri listesini inceleyerek deneyimli oyuncunun canlandırdığı karakterleri öğrenebiliriz.

Jeffrey Dean Morgan Filmleri

Watchmen: The Comedian karakteri olarak alternatif bir süper kahraman dünyasının anti-kahramanlarından birini canlandırır.

The Comedian karakteri olarak alternatif bir süper kahraman dünyasının anti-kahramanlarından birini canlandırır. P.S. I Love You: Bir kadının eşinin ölümünün ardından aldığı mektuplarla başa çıkma hikayesini anlatır.

Bir kadının eşinin ölümünün ardından aldığı mektuplarla başa çıkma hikayesini anlatır. The Losers: Özel bir birlikte yer alan Clay karakterini canlandırmıştır.

Özel bir birlikte yer alan Clay karakterini canlandırmıştır. Red Dawn: Kuzey Kore'nin Amerika'yı işgal ettiği bir distopyanın parçası olarak Tanner karakterini oynamıştır.

Kuzey Kore'nin Amerika'yı işgal ettiği bir distopyanın parçası olarak Tanner karakterini oynamıştır. The Possession: Bir iblis tarafından ele geçirilen bir antika kutuyla savaşan Clyde rolünü üstlenmiştir.

Bir iblis tarafından ele geçirilen bir antika kutuyla savaşan Clyde rolünü üstlenmiştir. The Salvation: Vahşi batıda geçen bir intikam hikayesi anlatır.

Vahşi batıda geçen bir intikam hikayesi anlatır. Batman v Superman: Dawn of Justice: Batman'in babası olan Thomas Wayne'i canlandırdı.

Batman'in babası olan Thomas Wayne'i canlandırdı. Rampage: Genetik olarak değiştirilmiş canavarlarla savaşan bir karakter olan Harvey Russell'ı canlandırdı.

Genetik olarak değiştirilmiş canavarlarla savaşan bir karakter olan Harvey Russell'ı canlandırdı. Desierto: Meksika sınırından Amerikaya yasa dışı yolla girmeye çalışan bir grup insanı konu alıyor.

Meksika sınırından Amerikaya yasa dışı yolla girmeye çalışan bir grup insanı konu alıyor. The Postcard Killings: Kızının cinayetine benzeyen cinayetleri araştırıp, adaleti sağlamaya çalışan Jacob Kanon karakterini oynamıştır.

Jeffrey Dean Morgan TV Dizileri