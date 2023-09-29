Jennifer Aniston Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Jennifer Aniston Dizileri Ve Filmleri Listesi

Jennifer Aniston filmleri ve Tv dizileri dünyanın pek çok ülkesinde gösterime girmiş ve bu da oyuncuya dünya çapında bir ün ve başarı kazandırmıştır. Dünyada ve Amerika'da pek çok hayranı bulunan ünlü oyuncu Jennifer Aniston oynadığı filmler ve dizilerin pek çoğunda izleyicinin beğenisini kazanmayı başarmıştır. Jennifer Aniston filmleri ve Tv dizileri hala zevkle izlenmektedir. İşte en beğenilen Jennifer Aniston dizileri ve filmleri listesi…

Jennifer Aniston Filmleri ve Tv Dizileri

Jennifer Aniston son derece popüler ve başarılı bir aktördür. 1969 yılında Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde doğan Aniston, ünlü televizyon oyuncusu John Aniston'ın kızıdır.

1994-2004 seneleri arasında oynamış olduğu efsane "Friends" dizisiyle ünü dünya çapına ulaştı ve Rachel Green karakteriyle özdeşleşti.

Çok başarılı bir kariyeri olan Jennifer Aniston'ın dünya çapında bir yıldız olmasını sağlayan ilk proje Friends'tir. Kendisi Friends'ten sonra da pek çok başarılı projeye imza atmıştır.

Jennifer Aniston'un Rol Aldığı Filmler:

Friends with Money (2006)

Marley & Me (2008)

The Break-Up (2006)

The Good Girl (2002)

Horrible Bosses (2011)

Along Came Polly (2004)

Office Space (1999)

Derailed (2005)

Cake (2014)

Jennifer Aniston'un Rol Aldığı Diziler:

Friends (1994-2004): Rachel Green rolünde oynadığı bu dizide, Jennifer Aniston dünya çapında tanınan bir yıldız haline geldi.

Rachel Green rolünde oynadığı bu dizide, Jennifer Aniston dünya çapında tanınan bir yıldız haline geldi. The Morning Show (2019-günümüz): Alex Levy rolünde. Aniston, bu dizideki performansıyla birçok ödül kazandı.

En Beğenilen Jennifer Aniston Dizileri ve Filmleri Listesi

Jennifer Aniston pek çok projede rol almıştır ve uzun bir oyunculuk kariyerine sahiptir. Bu nedenle kendisinin üst başlıkta sayılan projeler de dahil olmak üzere çok sayıda irili ufaklı projesi bulunur.

Bunlar arasında bazı projeler herkes tarafından çok beğenilmiş ve sinema otoriteleri tarafından ödüllere layık görülmüşlerdir.

En Beğenilen Jennifer Aniston Dizileri:

Jennifer Aniston'un oynadığı Friends dizisi kendisine dünya çapında popülerlik kazandırdığı gibi dünya dizi tarihinin kült eserlerinden biridir. Aynı zamanda rol aldığı The Morning Show adlı dramatik televizyon dizisindeki performansı da büyük bir kitle tarafından sevilerek takip edilmekte.

En Beğenilen Jennifer Aniston Filmleri:

Marley & Me (2008): Aniston'un rol aldığı filmde başrolü Owen Wilson ile paylaşır ve duygusal bir hikayesi olan bu film pek çok izleyicinin favorileri arasındadır.

The Break-Up (2006): Aniston'un Vince Vaughn ile birlikte başrolde olduğu bu romantik komedi filmi, ilişkileri eğlenceli bir perspektif ile yansıtır.

The Good Girl (2002): Jennifer Aniston, bu filmde sıradışı bir karakteri canlandırdı ve performansı izleyicilerden büyük övgü aldı.

Horrible Bosses (2011): Bu komedi filminde Jennifer Aniston, genellikle canlandırdığı romantik komedi rollerinden farklı tarzda bir karakteri oynamıştır. Bu da Aniston'a oyunculuk yeteneklerinin çeşitliliğini kanıtlamak için iyi bir imkan sunmuştur.

Cake (2014): Bu filmdeki performansı, Jennifer Aniston'a birçok ödül adaylığı kazandırdı ve ciddi bir dramatik oyunculuk yeteneğini sergileme fırsatı sundu.