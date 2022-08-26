Jerome Powell konuşması ne zaman? FED Başkanı Powell’ın açıklaması ile Jackson Hole Toplantısı ne zaman saat kaçta?

Jackson Hole Sempozyumu başladı. Toplantı ardından FED başkanı Jerome Powell açıklamaları ile gündemdeki yerini alacak. Altın ve kripto para başta olmak üzere birçok ekonomi kaleminde etkili olan açıklamalar merakla bekleniyor. İlgililer Jackson Hole Toplantısı nedir sorusuna yanıt arıyor. Peki, FED Başkanı Jerome Powell konuşması ne zaman, saat kaçta? İşte, son dakika FED başkanı açıklamaları…