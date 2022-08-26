Jerome Powell konuşması ne zaman? FED Başkanı Powell’ın açıklaması ile Jackson Hole Toplantısı ne zaman saat kaçta?

Jackson Hole Sempozyumu başladı. Toplantı ardından FED başkanı Jerome Powell açıklamaları ile gündemdeki yerini alacak. Altın ve kripto para başta olmak üzere birçok ekonomi kaleminde etkili olan açıklamalar merakla bekleniyor. İlgililer Jackson Hole Toplantısı nedir sorusuna yanıt arıyor. Peki, FED Başkanı Jerome Powell konuşması ne zaman, saat kaçta? İşte, son dakika FED başkanı açıklamaları…
JACKSON HOLE TOPLANTISI NEDİR, NE ZAMAN?
Jackson Hole Sempozyumu 25 Ağustos tarihinde başladı. 25-27 Ağustos tarihleri arasında sürecek sempozyum gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin merkez bankacılarının katıldığı bir etkinlik olarak biliniyor.
Eylül ayında gerçekleşecek FED toplantısı öncesinde açıklama yapacak Jerome Powell, gelecek kararlar için önemli ipuçları verecek.
FED BAŞKANI POWELL KONUŞMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Fed Başkanı Jerome Powell, Türkiye saati ile bugün saat 17.00'de sempozyumda açıklama yapacak.
Konuşmanın konu başlıkları ekonomi sayfalarında şöyle değerlendiriliyor:
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell`ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu`nda yapacağı konuşma öncesi, ABD ile Çin`in New York borsasına kote şirketlerin denetimi konusunda anlaşmaya yakın olduğu haberleriyle dalgalı bir seyir izleniyor.
Powell'ın bugün yapacağı konuşmada, enflasyonla mücadele konusunda taahhüdü yinelemesi beklenirken, satır aralarında verilecek mesajların tonunun fiyatlamalara yön vermesi bekleniyor.
Fed Başkanı Powell'ın gelecek dönem para politikalarına ilişkin Jackson Hole'da yapacağı değerlendirmeler öncesi ABD ve Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları satıcılı seyrediyor.
Para piyasası fiyatlamalarında, hafta başında yüzde 50'lere kadar inen Fed'in eylül ayında 75 baz puanlık faiz artırım ihtimali, halihazırda yüzde 61,5'e yükselmiş durumda.