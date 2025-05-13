Jet ski ile reklam çekiminde feci kaza

Antalya'da, 5 yıldızlı bir otelin su sporları işletmesine ait jet ski ile reklam çekimi yaparken aynı otele ait botla çarpışan Yahya Karakaya'nın (20) kolu koptu. Serik İlçesinde Boğazkent Mahallesi'nde 8 Mayıs sabahı meydana gelen üzücü kazada, 5 yıldızlı bir otelin sahilindeki su sporları işletmesinde çalışan Yahya Karakaya, denizde jet ski ile tanıtım çekimi yaptığı sırada aynı işletmeye ait botla çarpıştı. Korkunç kazada Karakaya, ağır yaralandı. Durumu ağır olan talihsiz genç, Kepez Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Karakaya'nın sol kolu ampute edildi. Yaşanan üzücü olayın ardından polis kazayla ilgili inceleme başlattı.