Jiletle çevresindekilere rahatsızlık veren kişi öldürülmüştü: 3 kişi tutuklandı!

Olay, 7 Ekim günü Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi'nde meydana geldi. Elinde jiletle kendine zarar veren Özgür Şahin, taşkınlık yaparak çevresindekileri de rahatsız etti.
Şahin, daha sonra, Mürsel Paşa Caddesi'nden Derince Caddesi'ne dönen arazi aracına yöneldi. Araçtan inen G.K. ve İ.S.'yle, Şahin arasında arbede yaşandı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri olayla ilişkin S.Ö. ve Ü.Ö.'yü de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla G.K., İ.S., S.Ö. ve Ü.Ö. adliyeye sevk edildi.
G.K., İ.S., ve S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ü.Ö.'ye ise adli kontrol şartıyla ev hapsi verildi.