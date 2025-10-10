Haberler Yaşam Haberleri Jiletle çevresindekilere rahatsızlık veren kişi öldürülmüştü: 3 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 10.10.2025 21:50

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jiletle çevresindekilere rahatsızlık veren 46 yaşındaki Özgür Şahin, tartıştığı bir sürücü tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınanlardan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, 7 Ekim günü Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi'nde meydana geldi. Elinde jiletle kendine zarar veren Özgür Şahin, taşkınlık yaparak çevresindekileri de rahatsız etti.

Şahin, daha sonra, Mürsel Paşa Caddesi'nden Derince Caddesi'ne dönen arazi aracına yöneldi. Araçtan inen G.K. ve İ.S.'yle, Şahin arasında arbede yaşandı.

Arbedede tabancayla vurulan Şahin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yenidoğan Camisi'nde dün kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis, şüpheliler G.K. ve İ.S.'yi gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri olayla ilişkin S.Ö. ve Ü.Ö.'yü de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla G.K., İ.S., S.Ö. ve Ü.Ö. adliyeye sevk edildi.

G.K., İ.S., ve S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ü.Ö.'ye ise adli kontrol şartıyla ev hapsi verildi.

