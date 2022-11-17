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Giriş Tarihi: 17.11.2022 14:14

Johan Hamel neden öldü? Fransız hakem Johan Hamel kimdir, kaç yaşında ve nasıl öldü?

Fransız hakem Johan Hamel çıktığı antrenman sırasında hayatını kaybetti. Fransa Futbol Federasyonu bünyesinde bulunan ve Fransa Ligue 1’in en başarılı hakemlerinden biri olan ünlü ismin ölüm haberi şaşırttı. Haberlerin ardından Johan Hamel kimdir sorusu gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta bir maçta görev alan başarılı hakemin neden öldüğü merak konusu. Peki, Johan Hamel neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte, yanıtlar…

Johan Hamel neden öldü? Fransız hakem Johan Hamel kimdir, kaç yaşında ve nasıl öldü?

Johan Hamel neden öldü sorusu futbol gündeminde yerini aldı. Geçen Pazar günü maçta görev alan ünlü hakemin ölümü spor medyasında büyük ses getirdi. Johan Hamel kimdir, kaç yaşında soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Antrenman sırasında hayatını kaybeden Hamel, Fransa Ligue 1 hakemiydi. Peki, Johan Hamel neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte, yanıtlar…

JOHAN HAMEL NEDEN ÖLDÜ?

Fransız Hakemler Birliği, 42 yaşındaki hakemin antrenman sırasında felç geçirdiğini açıkladı.

Johan Hamel son olarak 6 Kasım'da Lille-Rennes maçını yönetmişti.

JOHAN HAMEL KİMDİR?

11 Ekim 1980 Fransa doğumlu olan Johan Hamel, ilk profesyonel maçını 2011 yılında yönetti.

2015-16 sezonunda Fransa Ligue 1'in resmi hakemi olarak görev almaya başladı.

42 yaşındaki Hamel, kariyeri boyunca 372 maçta görev yaptı. Bu sezon 9 kez Fransa Ligue 1 maçında düdük çaldı.

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Johan Hamel neden öldü? Fransız hakem Johan Hamel kimdir, kaç yaşında ve nasıl öldü?
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