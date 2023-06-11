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Giriş Tarihi: 11.6.2023

Johnny Depp depremzedeler için İstanbul’da sahneye çıktı

Johnny Depp depremzedeler için İstanbul’da sahneye çıktı
ABD'li oyuncu Johnny Depp ile rock müzik sanatçıları Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu İstanbullu hayranlarıyla buluştu. Grubun dünya turnesi kapsamında Life Park İstanbul'da verdiği konser öncesinde, Türk rock müziğinin önemli seslerinden Ogün Şanlısoy da sahne aldı. Rock müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı. Hollywood Vampires grubu, 2015 yılında, 1970'lerde ölen rock yıldızlarının müziğini onurlandırmak için Alice Cooper, Johnny Depp ve Joe Perry tarafından kuruldu. Neo Events ve Stellar organizasyonuyla Türkiye'ye gelen grupta, Johnny Depp, hem şarkı söylüyor hem de bas gitar, ritim ve klavyede yer alıyor. Kendi adlarını taşıyan albümün yanı sıra "Rise", "Candy From Strangers" ve "Live in Rio" gibi albümlere de imza atan grup, konserin tüm gelirini depremzedeler yararına DEC (Disasters Emergency Committee) deprem yardım fonuna bağışlayacaklarını açıklamıştı.

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Johnny Depp depremzedeler için İstanbul’da sahneye çıktı
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