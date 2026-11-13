Joker dublörlerle milyonluk vurgun! Miras avcılarının kirli oyunu deşifre oldu: Benzer yüzleri kullanıp hesaplara sızmışlar!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Yurt dışında yaşayan, vefat etmiş veya hakkında "Gaiplik" kararı bulunan kişilerin ülkemizde bulunan mirasçı ve miraslarının takip edildiği, sahte belgeler ve "Joker-Dublör" olarak adlandırılan benzer fiziki özelliklere sahip kişiler kullanılarak haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.
BENZER YÜZLERİ KULLANIP HESAPLARA SIZMIŞLAR
"Sahte Belge Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna karışan şebeke üyelerinin açık kimlikleri saptandı. Miras dosyalarını ve mirasçısı olmayan kişileri hedef alan şebeke üyelerinin, banka şubelerinde bulunan bazı hesaplardan sahte pasaport ve joker kişiler aracılığıyla çekim işlemleri yaptıkları, çekilen paraları şüphelilere ve birinci derece yakınlarına aktararak suçtan elde edilen paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.
19 SUÇTAN ARANAN ESKİ AVUKATA GÖZALTI
Şebeke üyelerinin, hedef kişilere benzeyen fiziksel özelliklere sahip olan ve "Joker-Dublör" olarak adlandırılan kişileri ve söz konusu kişiler adına düzenlenmiş sahte belgeleri kullanarak miraslara çöktükleri ve dolandırıcılık gerçekleştirerek haksız kazanç sağladıkları belirlendi. İstanbul merkezli olarak Bilecik ve Kırklareli'de operasyon yapıldı.
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Operasyonda 19 ayrı suçtan ötürü aranma kaydı bulunan eski bir avukat da yakalandı. Avukatlık mesleğinden men edilmiş olan N.D.'nin "Nitelikli Dolandırıcılık, Dolandırıcılık, Görevi Kötüye Kullanma, Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık, Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında veya Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatif Faaliyetleri Kapsamında Dolandırıcılık, Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs, Bilişim Sistemleri veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Zimmet ve Güveni Kötüye Kullanma" suçlarından arandığı ifade edildi.