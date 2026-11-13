Joker dublörlerle milyonluk vurgun! Miras avcılarının kirli oyunu deşifre oldu: Benzer yüzleri kullanıp hesaplara sızmışlar!

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Operasyonda 19 ayrı suçtan ötürü aranma kaydı bulunan eski bir avukat da yakalandı. Avukatlık mesleğinden men edilmiş olan N.D.'nin "Nitelikli Dolandırıcılık, Dolandırıcılık, Görevi Kötüye Kullanma, Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık, Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında veya Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatif Faaliyetleri Kapsamında Dolandırıcılık, Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs, Bilişim Sistemleri veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Zimmet ve Güveni Kötüye Kullanma" suçlarından arandığı ifade edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör