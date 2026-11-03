Kabartma tozunu rafa kaldırın! Mutfaktaki bu malzeme inatçı kireci saniyeler içinde eritiyor

Kettle ve çaydanlıkların dibinde zamanla biriken sert kireç katmanları, sıradan bulaşık deterjanlarıyla ne kadar ovalarsanız ovalayın kolay kolay çıkmıyor.
İşte burada devreye mutfaktaki gizli kahramanımız limon tuzu çıkıyor. Limon tuzu, katılaşmış kireç birikintileriyle temas ettiği an reaksiyona girerek o sert tabakayı saniyeler içinde çözmenize yardımcı oluyor.
Kettle içine 1 litre soğuk su döküp kaynatın. Su kaynadıktan sonra içine 2 paket limon tuzu ekleyip hafifçe karıştırın.
Karışımı yaklaşık 1 saat boyunca kendi halinde soğumaya bırakın. Süre dolup suyu döktüğünüzde, tabandaki tüm kireç tabakasının hiç ovalamadan kendiliğinden döküldüğünü göreceksiniz.
Mutfak eviyesindeki veya musluklardaki inatçı su lekeleri için yüzeye önce biraz karbonat, ardından limon tuzu serpin. Üzerine yarım limon sıkıp birkaç dakika bekleyin.
Süngerle hafifçe üzerinden geçip bol suyla durulayın. Bu işlem hem biriken kireç matlığını alacak hem de yüzeylere ilk günkü mağaza parlaklığını geri kazandıracaktır.
Bulaşık makinenizin deterjan gözüne bir paket limon tuzu koyup makineyi boş şekilde yüksek sıcaklıkta çalıştırın. Bu yöntem hem makinenin iç aksamında biriken kireçleri temizler hem de sonraki yıkamalarda cam eşyaların üzerinde mat kireç lekesi oluşmasını engeller.