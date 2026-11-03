Kabartma tozunu rafa kaldırın! Mutfaktaki bu malzeme inatçı kireci saniyeler içinde eritiyor

Mutfaktaki kettle ve çaydanlıktan banyodaki musluk, eviye ve bulaşık makinesine kadar biriken katılaşmış kireçleri deterjanla ovalamak yerine bu doğal malzemeyle saniyeler içinde dökebilirsiniz. Üstelik saatlerce uğraşmanıza ya da yüzeyleri telle kazımanıza da gerek kalmayacak.

