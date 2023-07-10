Kabe Örtüsü Neden Siyah? Kabe’nin Örtüsü Neden Siyah Renktedir?

Kabe'ye gittiğinizde burada çok sayıda bölümün olduğunu görürsünüz. Bunların başında, Kabe'nin orta kısmında bulunan Beytullah gelir. Bu bölümün üstü de siyah bir örtü ile kaplanmıştır. Kabe örtüsü neden siyah sorusu da bu kapsamda aklınıza gelebilir. Örtünün siyah renkli olmasının önemli bir nedeni vardır. Kabe'nin örtüsü neden siyah renktedir sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kabe Örtüsü Neden Siyah?

Kabe, cahiliye döneminden günümüze kadar örtü ile kaplanmıştır. Cahiliye devrinde kabenin üzerini örtmek için hammaddesi yün olan kumaşlar kullanılmıştır. Peygamber Efendimiz (A.S.V) zamanında Kabe, Yemen kumaşı ile kaplanmıştır. 4 halife devrinde ise bu örtü için ince Mısır kumaşı kullanılmıştır. Asr-ı Saadet devrinde Kabenin örtüsü yılda bir kez değiştirilirdi. Muaviye devrinde yılda iki kez, Me'mun döneminde ise Kabenin örtüsü yılda 3 kez değiştirilmiştir.

Kabe'nin Örtüsü Neden Siyah Renktedir?

Günümüzde, Kabenin örtülmesinde siyah örtü kullanılır. Siyah örtü, uzun zamandır kullanılan bir Kâbe örtüsü rengidir. Fatımi döneminde Kabe örtüsü için beyaz kumaş kullanılmıştır. Sultan Mahmut Sebük döneminde ise Kabeye sarı örtü giydirilmiştir. Abbasiler, Kabeyi yeşil örtü ile kaplamış, Abbasi Halifesi Nasır ise Kâbe örtüsünün rengini siyahla değiştirmiştir. Kâbe örtüsü Halife Nasır döneminden beri siyah renktir. Kâbe örtüsünün dikilmesi için özel bir tekstil atölyesi belirlenmiştir. İpek kumaşın üzerinde Kurandan çeşitli sure ve ayetler yer almaktadır.