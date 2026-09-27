Kabine Toplantısı ne zaman? İşte beklenen gündem konuları

BORSA MANİPÜLASYONU SORUŞTURMASI VE FON MAĞDURİYETİ

Kamuoyunun yakından takip ettiği, yaklaşık 455 bin yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren borsa manipülasyonu soruşturması ve portföy yönetim şirketlerine ilişkin teknik süreçler de Kabine'de masaya yatırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye durumu, varlıkların transferi ve mağduriyetlerin giderilmesi adına yapılan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirecek. Sürecin piyasa dengelerine finansal bir risk oluşturmadığı vurgulanırken, yatırımcı haklarının korunması hedefleniyor.