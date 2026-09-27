Kabine Toplantısı ne zaman? İşte beklenen gündem konuları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk gününde kritik başlıklarla bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki dev zirvede terörle mücadeleden küresel diplomatik temaslara, finans piyasalarındaki borsa manipülasyonu incelemelerinden okullardaki güvenlik önlemlerine kadar pek çok önemli konu detaylarıyla değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 28 Eylül Pazartesi günü Beştepe'de toplanıyor. BM Genel Kurulu ardından ilk toplantının öncelikli gündem maddesi uluslararası temaslar olacak.
İşte, beklenen Kabine gündemi:
Kabine Toplantısının en sıcak başlıklarından birini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri oluşturuyor. Erdoğan'ın 190'dan fazla ülkenin iradesinin kısıtlı bir yapıya teslim edilemeyeceğini vurgulayarak yinelediği "Dünya 5'ten büyüktür" mesajının küresel yansımaları değerlendirilecek. Zirve marjında gerçekleştirilen ikili liderler diplomasisi, bölgesel iş birlikleri ve uluslararası alanda atılacak yeni diplomatik adımlar Külliye'de masaya yatırılacak.
Güvenlik diplomasisinde kritik bir aşamaya geçilirken, Irak ile varılan tarihi mutabakat da Kabine'nin öncelikli konuları arasında yer alıyor. Türkiye ve Irak arasında Sincar'da devlet otoritesinin tesisi, yasaklı ve silahlı unsurların bölgeden tamamen çıkarılması konusunda uzlaşı sağlandı. Bu kapsamda PKK'nın Sincar'dan tahliyesi ve Başika üssünün Irak makamlarına devredilmesine ilişkin takvim gözden geçirilecek.
Kamuoyunun yakından takip ettiği, yaklaşık 455 bin yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren borsa manipülasyonu soruşturması ve portföy yönetim şirketlerine ilişkin teknik süreçler de Kabine'de masaya yatırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye durumu, varlıkların transferi ve mağduriyetlerin giderilmesi adına yapılan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirecek. Sürecin piyasa dengelerine finansal bir risk oluşturmadığı vurgulanırken, yatırımcı haklarının korunması hedefleniyor.
Dış politikada Genelkurmay Başkanlığı düzeyinde gerçekleştirilen Mekke Anlaşması temasları, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliği ve Gazze'deki son durum detaylıca ele alınacak. İç gündemde ise Manisa Turgutlu'da yaşanan olayın ardından okul çevrelerindeki güvenlik tedbirlerinin artırılması ve erken risk tespit sistemleri konuşulacak. Ayrıca Adalet Bakanlığının yürüttüğü faili meçhul dosyalar ile geçmişe dönük adli soruşturmalar Kabine'nin merceğinde olacak.
Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı uluslararası dev organizasyonların hazırlık süreçleri de toplantıda gözden geçirilecek. 29 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'nin diplomatik ve lojistik detayları netleştirilecek. Bunun yanı sıra, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da 190'ı aşkın ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan COP31 İklim Zirvesi için yürütülen kapsamlı çalışmalar Kabine üyelerinin bilgisine sunulacak.