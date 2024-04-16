Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte beklenen 2024 Nisan Kabine Toplantısı gündemi

Kabine bugün toplanıyor. Masadaki konular öncesinde araştırılmaya başladı. Uzun bir aranın ardından yoğun bir gündemle masaya oturacak Bakanlar Kurulu'nun ekonomi başlıklı konularda görüşmesi de beklenenler arasında. Irak'a ziyarete gidecek Başkan Erdoğan'ın öncesinde toplantıda hazırlıkları tamamlaması bekleniyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte, 2024 Nisan Kabine Toplantısı gündemi...