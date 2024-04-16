Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte beklenen 2024 Nisan Kabine Toplantısı gündemi

Kabine bugün toplanıyor. Masadaki konular öncesinde araştırılmaya başladı. Uzun bir aranın ardından yoğun bir gündemle masaya oturacak Bakanlar Kurulu'nun ekonomi başlıklı konularda görüşmesi de beklenenler arasında. Irak'a ziyarete gidecek Başkan Erdoğan'ın öncesinde toplantıda hazırlıkları tamamlaması bekleniyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte, 2024 Nisan Kabine Toplantısı gündemi...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine 16 Nisan bugün toplanıyor. Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantının önceki görüşmelerde olduğu gibi saat 14.30-15.00 sularında başlaması bekleniyor.
Peki, masada hangi konular var?
22 Nisan günü Irak'ı ziyaret edecek Başkan Erdoğan'ın toplantıda bu görüşmenin hazırlıklarını da konuşması bekleniyor.
Ekonomi gündemi ise şöyle:
Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı ile ekonomi değerlendirilirken enflasyonla mücadeleye yönelik adımlar da gündemde olacak.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kabine Toplantısı kararlarının aynı gün akşam saatlerinde Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.