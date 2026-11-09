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Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:07

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine kararları için gözler Beştepe'de!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftada yoğun gündem maddelerini değerlendirmek üzere toplanıyor. Ekonomiden dış politikaya kadar birçok konunun ele alınacağı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine kararları için gözler Beştepe’de!
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Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış gündemindeki gelişmeler masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki görüşmelerin ardından alınan kararların kamuoyuyla paylaşılması beklenirken toplantının başlangıç saati gündemde yer alıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Kasım Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantının saat 16.00'da başlaması planlanıyor.

9 KASIM KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Yeni haftanın ilk Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin ekonomi, güvenlik ve dış politika gündemindeki gelişmeler değerlendirilecek. Özellikle sermaye piyasalarına ilişkin yürütülen çalışmalar, Terörsüz Türkiye süreci ve uluslararası diplomasi başlıklarının görüşülmesi bekleniyor.

Toplantıda ele alınması beklenen başlıca konular şöyle:

Ekonomideki gelişmeler ve sermaye piyasalarına ilişkin çalışmalar

Fon soruşturmasında gelinen aşama

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin güvenlik değerlendirmeleri

COP31 İklim Zirvesi hazırlıkları

Rusya-Ukrayna Savaşı ve diplomatik girişimler

Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD-İran ilişkileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan temaslarının değerlendirilmesi

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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Kasım Kabine Toplantısı'nın tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Toplantıda değerlendirilen konular ve alınan kararlar, Cumhurbaşkanı'nın millete sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyurulacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM ELE ALINACAK

Kabinenin güvenlik gündeminde Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. Güvenlik birimlerinden gelen raporlar, terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler ve bundan sonraki dönemde atılabilecek adımlar görüşülebilecek.

İç güvenliğe ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra Türkiye'nin sınır güvenliği ve bölgesel gelişmeler karşısındaki politikalarının da ele alınması öngörülüyor.

COP31 İKLİM ZİRVESİ HAZIRLIKLARI GÜNDEMDE

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi'ne ilişkin çalışmaların da Kabine gündeminde yer alması bekleniyor. Uluslararası katılım, organizasyon hazırlıkları ve Türkiye'nin iklim diplomasisinde izleyeceği yol haritası toplantıda değerlendirilebilecek.

Zirve kapsamında yürütülen hazırlıkların yanı sıra çevre ve iklim politikalarına yönelik çalışmaların da görüşülmesi beklenen konular arasında bulunduğu belirtiliyor.

EMEKLİLER İÇİN YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE

Emekli maaşlarına yönelik olası düzenlemeler de Kabine Toplantısı'nda değerlendirilmesi beklenen konular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2027 bütçesine ilişkin açıklamalarının ardından, emeklilerin gelirlerini artırabilecek seçenekler gündeme geldi. Bu kapsamda en düşük emekli aylığının düzenli artışını sağlayacak bir sistem oluşturulması ve tüm emeklilere seyyanen zam yapılması gibi önerilerin mali etkileri üzerinde durulması bekleniyor.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için yürütülen hazırlıkların da toplantıda ele alınabileceği belirtiliyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine kararları için gözler Beştepe'de!
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