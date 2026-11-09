Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine kararları için gözler Beştepe’de!

EMEKLİLER İÇİN YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE

Emekli maaşlarına yönelik olası düzenlemeler de Kabine Toplantısı'nda değerlendirilmesi beklenen konular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2027 bütçesine ilişkin açıklamalarının ardından, emeklilerin gelirlerini artırabilecek seçenekler gündeme geldi. Bu kapsamda en düşük emekli aylığının düzenli artışını sağlayacak bir sistem oluşturulması ve tüm emeklilere seyyanen zam yapılması gibi önerilerin mali etkileri üzerinde durulması bekleniyor.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için yürütülen hazırlıkların da toplantıda ele alınabileceği belirtiliyor.