Kabine Toplantısı ne zaman 2024? Gözler Başkan Erdoğan’da! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı soruları yanıt aramaya başladı. 4 Mart tarihinden bu yana ilk kez bir araya gelecek Kabine gündemi ve konuları araştırılıyor. Siyasi ve ekonomi gündemi ile ilgili başlıkların görüşüldüğü toplantı kararları ve sonuçları Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Yapılması halinde masada öğretmen atamaları konusunun yer alacağı öngörülüyor. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları neler olacak merak ediliyor. Peki, Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, konu ile ilgili detaylar…
BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, son olarak 4 Mart 2024 tarihinde yapılmıştı.
Genellikle iki haftada bir gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son dakika yapılacak mı merak konusu oldu. Kabine Toplantısı tarihi için Cumhurbaşkanlığı programı kontrol ediliyor.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Terörle mücadele, uluslararası ilişkiler, öğretmen atamaları, torba yasa gibi pek çok konuyla ilgili gözler Kabine'de.
Sıradaki toplantıda görüşülecek konuların ardından Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve alınan kararları paylaşacak.
4 MART TARİHLİ SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
4 Mart tarihinde yapılan son Kabine Toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek toplantı kararları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarında son dönemdeki ekonomik gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
EKONOMİ GÜÇLÜ TEMELLER ÜZERİNDE YÜKSELİYOR
Türkiye'nin bugünüyle birlikte geleceğini de şekillendirecek tarihi bir ekonomik dönüşümden geçtiğini belirten Erdoğan, "Açıklanan her veri, ekonomimizin güçlü temeller üzerinde yükseldiğine işaret ediyor. Geçtiğimiz yıl maruz kaldığımız 'Asrın Felaketi' 6 Şubat depremlerine ve seçime rağmen ekonomimiz yüzde 4,5 gibi dünyada eşine az rastlanır bir oranla büyümeyi sürdürdü. Dünya ortalamasının 1,5 katına tekabül eden bu büyüme oranı, yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen ekonomimizin direncini ve dinamizmini ispatlıyor." diye konuştu.
Büyümenin yaklaşık yarısının yatırımlardan kaynaklanmasının ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Milli gelirimizin 1,1 trilyon doların ve kişi başına milli gelirimizin 13 bin doların üzerine çıkması, fevkalade sevindirici bir gelişmedir." dedi.
İŞSİZLİK ORANI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Erdoğan, satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi haline gelen Türkiye'nin, kısa vadeli kazanımlar yerine uzun vadeli kalıcı refah artışlarına odaklanarak yoluna devam edeceğini aktardı.
AK Parti iktidarları döneminde her yıl ortalama 700 bin istihdam artışı sağlandığını belirten Erdoğan, "İstihdamdaki başarı hikayemizi geçtiğimiz yıl 855 bin yeni istihdam artışıyla sürdürdük. İşsizlik oranını yüzde 9,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini ifade eden tek haneli rakamlara düşürdük. Hatta bu oran, 2023 yılının aralık ayında yüzde 8,8 olarak gerçekleşti." diye konuştu.
Enflasyonla mücadelede henüz istenen yere gelinmediğini belirten Erdoğan, "Ama kararlıyız. Daha önce ülkemizi enflasyondan nasıl kurtardıysak inşallah bu defa da aynı başarıyı sergileyeceğiz." dedi.
Enflasyon beklentilerinin giderek düşmesinin, bu mücadeleye olan inancın işareti olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Aynı şekilde cari açıktaki düşüş de sürüyor. Bu yılın ilk 2 ayında cari dengede 13 milyar doların üzerinde iyileşme sağladık." bilgisini verdi.
"TURİZMDE HEDEFİMİZ 60 MİLYAR DOLAR"
Yenilenebilir enerji yatırımları ve yüksek teknolojiye dayalı üretimlerin artmasıyla cari açığın gerileyeceğini kaydeden Erdoğan, küresel enerji noktasında fiyatlardaki gerilemenin de bu mücadeleye destek olduğunu söyledi.
Turizm gelirlerinin her yıl rekor kırdığına işaret eden Erdoğan, "Geçtiğimiz yılı 54,5 milyar dolarla kapattığımız turizmde, bu yılki hedefimiz 60 milyar dolardır. Tabii tüm bu programları uygularken hep yaptığımız gibi mali disiplinden asla taviz vermiyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayacak, yapısal dönüşümü hızlandıracak afetlere karşı güvenli şehirler oluşturma çabalarımıza kaynak oluşturacak bir anlayışla maliye politikalarımızı yönetmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
132 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ REZERVİ
Başkan Erdoğan, "Ülkemizin risk priminin düşmesi, borçlanma maliyetlerimizin azalması, yatırımcıların ilgisinin artması, derecelendirme kuruluşlarının notlarının olumluya dönmesi, yaklaşık 132 milyar dolarlık döviz rezervine sahip olmamız, ekonomi programımızın doğru yolda ilerlediğini gösteriyor." diye konuştu.
Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu: "Bu vesileyle şu hususun altını bir kez daha çizmek isterim. Cumhuriyet tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma adımlarını atarken, en olumlu gelişmeleri çalışanlarımızın, emeklilerimizin, dezavantajlı kesimlerin hayatlarıyla gerçekleştirdik. En düşük emekli maaşını 66 liradan 10 bin liraya, nereden, nereye. Asgari ücreti 184 liradan 17 bin liraya, engelli maaşını 25 liradan yaklaşık 4 bin liraya çıkarmış, her alanda milletimizin refah seviyesini katlayarak yükseltmiş bir hükümet olarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin bugünkü sıkıntılarına gözlerimizi kapamamız mümkün mü? Elbette yaşanan sıkıntıların farkındayız."
"MİLLETİMİZDEN BİZE GÜVENMEYİ SÜRDÜRMESİNİ İSTİRHAM EDİYORUM"
Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına şu kadar zam yapacağız diyen muhalefetin nasıl boş konuştuğunu örnekleriyle anlattım. Sözü edilen artışları, ülkenin tüm yatırımlarını durdursak, eğitim veya sağlık harcamalarının tamamını buraya aktarsak, kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz. Bu demek değil ki çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hayat pahalılığının pençesine terk edeceğiz. Tam tersine enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak, devletimizi güçlendirerek her meselemizi çözdüğümüz gibi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız.