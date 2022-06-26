Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Kabine Toplantısı gündeminde neler var, hangi konular görüşülecek?

Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün soruları, siyasi ve ekonomik gelişmelerle gündemi yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Pek çok konunun masaya yatırılacağı ve aydınlatılacağı toplantıdan önce, Kabine Toplantısı gündeminde neler var sorusu yanıt arıyor. Peki, Kabine Toplantısı tarihi ne, bu hafta var mı? İşte önümüzdeki toplantıda ele alınacak konu başlıkları ve toplantının yapılacağı tarih!
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı, normal şartlar altında 2 haftada bir gerçekleşiyor. Ancak sıcak gündem olması halinde istisnai durumda peş peşe yapılabiliyor. Kabine Toplantısı en son 6 Haziran'da gerçekleşmişti. Bu bilgilere göre bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 27 Haziran ya da 4 Temmuz tarihinde yapılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Toplantı tarihi netleştiğinde detaylar sabah.com.tr'de olacak.
KABİNE TOPLANTISI'NDA NELER KONUŞULACAK?
Yarın yapılması öngörülen Kabine Toplantısı'nda kritik konular masaya yatırılacak. Yarın değerlendirilmesi ve sonuca bağlanması beklenen konular arasında Kurban Bayramı tatili başta geliyor. Kabine Toplantısı'nda alınacak kararla birlikte bayram tatilinin 15 Temmuz ile bağlanması ve tatilin 9 güne çıkarılması ihtimali yanıt bulacak.
Kabinede Turizm sektöründeki beklentilerin de değerlendirilmesi ile nihai karar alınacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.
Kabinede ayrıca Yunan Başbakan Miçotakis başta olmak üzere kurmayları ve askeri bazı figürlerin adalarla ilgili provokatif yaklaşımlarına karşı atılan adımlar değerlendirilecek.
Ekonomi ve enflasyonla mücadele de yine kabine toplantısında masada olacak ve geçtiğimiz hafta altın, Dolar ve Euro başta olmak üzere dövize karşı TL'ye değer kazandıran BDDK hamlesinin etkileri ve bundan sonraki adımlar da değerlendirilecek. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir sunum yapması bekleniyor.
Kabine toplantısı Marmaris'te bir şahsın çıkardığı ve verilen yoğun mücadele ile kontrol altına alınan yangınla ilgili yapılan çalışmalar ve son durumla ilgili ilk andan itibaren bölgede olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin bilgilendirme yapması bekleniyor. Yine toplantıda bölgede riskli alanlarda alınan tedbirlerin de değerlendirmesi yapılacak.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARINI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Kurban Bayramı tatili başta olmak üzere kabine toplantısında alınacak son dakika kararlarını bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrasında açıklanacak.
SON KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KARARLAR ALINDI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Haziran'da Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının ardından özetle şu mesajları vermişti;
Biraz önce ifade ettiğim gibi memurlarımızın ek gösterge düzenlemesi çalışmasını tamamladık. Meclisin takdirine sunulacak safhaya getirdik. Öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik. Ancak bu görevler için yapılacak artışın memurlar arasında hiyerarşiyi bozacak durumu gördük. Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gitmeyi kararlaştırdık.5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla tüm hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır.
Ek gösterge ile memur maaşlarında küçük artış olsa da emekli ikramiye ve maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık memurun emekli aylığı 1234 ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi de 44 bin ile 50 bin 150 lira arasında artacaktır. Düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşına göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Kamu görevlilerin maaşlarına da yansıtılacaktır. Mülki idare amirleri başta olmak üzere özlük haklarıyla ilgili makas iyileştirici düzenleme ile gerçekleştireceğiz. Ek göstergenin hayırlı olmasını diliyorum.