Haberler Yaşam Haberleri Kâbus yolculuğuna dava! Gemi personelinin 10 yıl hapsi istendi
Giriş Tarihi: 9.6.2024 13:27 Son Güncelleme: 9.6.2024 13:40

Kâbus yolculuğuna dava! Gemi personelinin 10 yıl hapsi istendi

Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen Türk bayraklı kuru yük gemisinde çalışan bir gemi personeli alkolün etkisiyle kaptan ve diğer personellere maket bıçağıyla saldırdı. Geminin mürettebatı saldırganı durdurmak için ütü odasına kapatarak üzerini demir levhalarla kapattı. Geminin musluklarını ve su devrelerini kıran personel hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Kâbus yolculuğuna dava! Gemi personelinin 10 yıl hapsi istendi

Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen Türk bayraklı kuru yük gemisinde çalışan bir gemi personeli kaptan ve diğer personellerle kavgaya tutuşunca mürettebat tarafından alıkonulmuştu. Olay 23 Ekim tarihinde Ukrayna'da meydana gelmişti. 30 yaşındaki Mehmet Ali K, isimli şahıs Chona isimli ticari kuru yük gemisinde gemici olarak görev yapıyordu. İddiaya göre alkol alan genç adam ile gemi kaptanı arasında tartışma yaşandı. Olayın büyümesi üzerine gemi personeli tarafından Mehmet Ali K, geminin ütü odasına elleri bağlanarak konuldu ve üzerinden kapı kilitlendi.

GEMİ KAPTANI VE PERSONELİNE SALDIRDI

Yine iddiaya göre kendisi gibi alkollü olan gemi kaptanı çıkan tartışma üzerine Mehmet Ali K.'yı kürek sapıyla dövmeye başladı. Gemici ise eline geçirdiği falçatayı gemi kaptanına savurdu. Çıkan tartışma üzerine gemi personeli durumu Ukrayna polisine bildirdi. Gemiye çıkan polisler Mehmet Ali K.'ya plastik kelepçe taktı. Gemi personeli ise sinir krizi geçiren Mehmet Ali K'yı geminin çamaşırhanesine kapattı. Ukrayna'dan elleri kelepçeli ve demir kaynaklarla kapalı odada gelen Mehmet Ali K., İstanbul'da sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

ELLERİ BAĞLI 5 GÜN YOLCULUK YAPTI

Emniyete götürülen genç adam verdiği ifadesinde kendisinin 5 gün boyunca alı konulduğunu, gemi personelinin çamaşırhanenin kapısını demirlerle kaynak yaparak kapattığını, tuvaletini yapmak için poşet verdiğini ve insanlık dışı bir şekilde yolculuk yapmak zorunda kaldığını söyledi. Gemi kaptanı ise ifadesinde personelin gemide çırılçıplak soyunarak etrafa zarar vermeye başladığını bu nedenle kendisini kapatarak getirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Karşılıklı şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık gemi personeli Mehmet Ali K'nın olay günü alkollü bir vaziyette kaptan ve personele saldırdığını, bu sırada küfürler ederek geminin musluk ve tahliye borularına zarar verdiğini belirterek iddianame düzenledi. Savcılık Mehmet Alik K, hakkında, 'Silahla Tehdit', 'Mala Zarar Verme' ve 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle 10 yıla kadar hapsini istedi.

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Kâbus yolculuğuna dava! Gemi personelinin 10 yıl hapsi istendi
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