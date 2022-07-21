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Giriş Tarihi: 21.7.2022 11:02 Son Güncelleme: 21.7.2022 11:10

Kaçak akaryakıt operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapan 5 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

BEKİR COŞKUN
Kaçak akaryakıt operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Jandarma ekipleri Mersin'in Akdeniz İlçesinde bulanan iki işyerinde atık yağ ve solvent (Sıvı veya katı halde bulanan maddelerin ayrıştırılmasında kullanılan çözücü) karışımından kaçak akaryakıt üretimi yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma şüphelileri yakalamak, kaçak akaryakıtları ele geçirmek amacıyla belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken şüphelilere ait iş yerlerinde yapılan aramada satışa hazır 550 litre atık yağ ve solvent karışımından elde edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Kaçak akaryakıt operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
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