İstanbul'da kent genelindeki tır parklarına tankerler dolusu kaçak akaryakıt sevkiyatı yapıldığı istihbaratını alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, başlattığı teknik ve fiziki takiple kaçak akaryakıtın izini sürdü.
Kaçak akaryakıt sevkiyatına jandarma engeli | Video
On binlerce kaçak akaryakıtın gemiler yoluyla Kartal'da yer alan gemi söküm sahasına getirildiğini, oradan da pompa ve borular vasıtasıyla tankerlere doldurulduktan sonra kent genelindeki satış noktalarına sevk edildiğini tespit eden Jandarma, bölgeyi mercek altına aldı.
55 BİN LİTREYLE YAKALANDILAR
Şüphelileri suçüstü yakalamak için doğru zamanı bekleyen Jandarma, en kritik anda bölgedeki farklı noktalara eş zamanlı baskın düzenledi.
Gemilerde yüklü kaçak akaryakıtı pompa ve borularla vasıtasıyla tanker ve plastik tanklara yükleyen E.K. ve S.B.'yi suçüstü yaparak yakalayan ekipler, sahada yapılan aramalarda ise 30 bin litre kaçak motorin ile 25 bin litre fuel-oil olmak üzere toplam 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.