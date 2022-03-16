Kaçak akaryakıt sevkiyatına jandarma engeli

Gemilerde yüklü kaçak akaryakıtı pompa ve borularla vasıtasıyla tanker ve plastik tanklara yükleyen E.K. ve S.B.'yi suçüstü yaparak yakalayan ekipler, sahada yapılan aramalarda ise 30 bin litre kaçak motorin ile 25 bin litre fuel-oil olmak üzere toplam 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.