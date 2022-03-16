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Giriş Tarihi: 16.3.2022 08:50 Son Güncelleme: 16.3.2022 08:59

Kaçak akaryakıt sevkiyatına jandarma engeli

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kaçak akaryakıt sevkiyatına jandarma engeli

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, kent genelindeki tır parklarına düzenli olarak tankerler dolusu kaçak akaryakıt temin edildiğini tespit etti. Kaçakçıların izini süren jandarma, kaçak akaryakıt kaynağının denizyoluyla Kartal'a bulunan bir gemi söküm sahasına, oradan da kent genelindeki noktalara sevk edildiğini ortaya çıkardı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, mercek altına aldığı gemi söküm sahasına baskın düzenledi, 2 şüpheliyi gözaltına alırken yaklaşık 55 bin litre kaçak akaryakıt da ele geçirdi.

İstanbul'da kent genelindeki tır parklarına tankerler dolusu kaçak akaryakıt sevkiyatı yapıldığı istihbaratını alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, başlattığı teknik ve fiziki takiple kaçak akaryakıtın izini sürdü.

Kaçak akaryakıt sevkiyatına jandarma engeli | Video

On binlerce kaçak akaryakıtın gemiler yoluyla Kartal'da yer alan gemi söküm sahasına getirildiğini, oradan da pompa ve borular vasıtasıyla tankerlere doldurulduktan sonra kent genelindeki satış noktalarına sevk edildiğini tespit eden Jandarma, bölgeyi mercek altına aldı.

55 BİN LİTREYLE YAKALANDILAR

Şüphelileri suçüstü yakalamak için doğru zamanı bekleyen Jandarma, en kritik anda bölgedeki farklı noktalara eş zamanlı baskın düzenledi.

Gemilerde yüklü kaçak akaryakıtı pompa ve borularla vasıtasıyla tanker ve plastik tanklara yükleyen E.K. ve S.B.'yi suçüstü yaparak yakalayan ekipler, sahada yapılan aramalarda ise 30 bin litre kaçak motorin ile 25 bin litre fuel-oil olmak üzere toplam 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Yakalanan 2 şüpheliler 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçu kapsamında adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirlendi.

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Kaçak akaryakıt sevkiyatına jandarma engeli
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