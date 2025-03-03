Kaçak avcılara suçüstü… 3.5 ton midyeyle yakaladılar

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Samsun'un Havza İlçesi'nde kaçak midye avcılığı yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı. Bir kamyonetin kasasına yüklenmiş halde 3.5 ton kaçak avlanmış midye ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişiye Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplamda 75 bin 540 lira idari para cezası kesildi. Midyeler, polisler tarafından doğal yaşam ortamları olan denize geri bırakıldı. Fazla tonaj taşıdığı belirlenen kamyonete de 51 bin 26 lira idari para cezası kesildi.