Kaçak avcıyı yakalayıp bir ton midyeyi doğal yaşam alanına bıraktılar

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; Kadıköy İlçesi Cafer Ağa Mahallesi'nde deniz kenarında park halinde bulunan bir tekne içerisinden kıyıya çuvallar içerisinde midyeler atıldığı tespit etti. 50 çuval içerisinde yaklaşık bir ton midyenin denizden toplanarak çuvallar halinde kıyıya çıkarıldığı belirlendi. Tekne sahibi Y.G. yakalanarak gözaltına alındı. Y.G.'ye ait olan teknenin ruhsat tezkeresi olmadığı tespit edildi. Y.G.'ye "Yasak Midye Avcılığı" ve "Ruhsat Tezkeresi Almadan Ticari Avcılık Yapmak" gerekçeleriyle toplamda 24 bin 840 lira ceza kesildi. Ele geçirilen midyeler canlılığını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazandırılmaları adına tekrar denize döküldü.