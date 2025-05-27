Kaçak botoks operasyonu: 1.8 milyon TL’lik ürün ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, 26 Mayıs 2025 tarihinde Dilovası ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan bir araçta yapılan aramada, toplam 360 gümrük kaçağı botoks ilacı bulundu. Olayla ilgili olarak araçta bulunan bir şüpheli gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dilovası'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, gümrükten geçirilmeden yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 360 botoks ilacına ulaşıldı.Bu ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olduğu tahmin ediliyor.

KAÇAK BOTOKS TEHLİKESİ

Uzmanlar, kaçak yollarla ülkeye sokulan tıbbi ürünlerin denetimsiz ve ruhsatsız olması nedeniyle halk sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturduğuna dikkat çekiyor. Özellikle botoks gibi doğrudan vücuda enjekte edilen ürünlerde kaçak malzeme kullanımı, kalıcı sağlık sorunlarına ve hayati risklere yol açabiliyor.