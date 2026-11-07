Haberler Yaşam Haberleri Kaçak çalıştırılan yabancı uyruklu şahıslar yakalandı: İş yerlerine milyonluk ceza!
Giriş Tarihi: 07.11.2026 14:19

Kaçak çalıştırılan yabancı uyruklu şahıslar yakalandı: İş yerlerine milyonluk ceza!

Iğdır’da kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni bulunmadan istihdam edildiği belirlenen 10 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kurallara aykırı işçi çalıştırdığı tespit edilen 5 iş yerine toplam 1 milyon 25 bin 30 TL idari para cezası uygulandı.

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Kaçak çalıştırılan yabancı uyruklu şahıslar yakalandı: İş yerlerine milyonluk ceza!
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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Kayıt Dışı İstihdam ve İnsan Ticaretiyle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında il genelinde denetimler yapıldı. Uygulama çerçevesinde 45 iş yeri kontrol edilirken, 123 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 5 ayrı iş yerinde toplam 10 yabancı uyruklu şahsın çalışma izni olmadan kayıt dışı çalıştırıldığı belirlendi.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Öte yandan, kayıt dışı yabancı işçi çalıştırdığı tespit edilen 5 iş yerine toplam 1 milyon 25 bin 30 TL idari para cezası kesildi. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kamu düzeninin korunması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında denetim ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#IĞDIR
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