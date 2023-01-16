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Giriş Tarihi: 16.1.2023 12:50

Kaçak 'define' kazısına suçüstü: 5 gözaltı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, define bulmak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Kaçak ’define’ kazısına suçüstü: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Doğançayır Mahallesi'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kuyu mevkisinde O.K., H.K., B.Ö., G.S. ve H.E., iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandı.

Aramalarda ise ruhsatsız tabanca, boş şarjör, jeneratör, arazi tarama cihazı, arama görüntüleme tableti ve çantasının yanı sıra tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatılırken, tarihi olabileceği değerlendirilen taş da incelenmesi için Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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Kaçak 'define' kazısına suçüstü: 5 gözaltı
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