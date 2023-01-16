Kaçak ’define’ kazısına suçüstü: 5 gözaltı

Aramalarda ise ruhsatsız tabanca, boş şarjör, jeneratör, arazi tarama cihazı, arama görüntüleme tableti ve çantasının yanı sıra tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatılırken, tarihi olabileceği değerlendirilen taş da incelenmesi için Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.