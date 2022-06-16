Kaçak göçmenler, “şok yol uygulamasında” yakalandılar

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güvenlik güçlerince yapılan uygulamalar sonucu, yurda kaçak yollarla giriş yapan göçmenlere göz açtırılmıyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, tali yollarda yapılan 'şok yol uygulamaları'nda İran üzerinden 21'i Afganistan ve 7'si Bangladeş uyruklu 28 düzensiz göçmenin ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.