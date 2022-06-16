Kaçak göçmenler, “şok yol uygulamasında” yakalandılar

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güvenlik güçlerince yapılan uygulamalar sonucu, yurda kaçak yollarla giriş yapan göçmenlere göz açtırılmıyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, tali yollarda yapılan 'şok yol uygulamaları'nda İran üzerinden 21'i Afganistan ve 7'si Bangladeş uyruklu 28 düzensiz göçmenin ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.
Jandarma ekiplerince, ülkeye yasadışı yollarla giriş yaparak haklarında idari yönden işlem yapılan 28 düzensiz göçmen Van Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Merkezde yapılan işlemlerinin ardından 28 kaçak göçmen sınır dışı edildi. Olayla ilgili olarak, organizatörlük yaptığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Haklarında '6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' gereğince idari para cezası uygulanan organizatörlerden 6'sı jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeyle çıkarılan 6 organizatör tutuklanarak cezaevine konuldu.