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Giriş Tarihi: 28.10.2026 09:08

Kaçak tütün şebekesine darbe: 12 gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kent genelinde bandrolsüz ve kaçak tütün mamulleri ticareti yaparak devleti zarara uğratan şebekeye darbe indirildi. Kaçak tütünlerin dağıtımını yaptığı belirlenen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Kaçak tütün şebekesine darbe: 12 gözaltı kararı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, piyasaya bandrolsüz ve yasa dışı yollarla temin edilen tütün mamullerini sürerek haksız kazanç elde eden ve vergi kaybına yol açarak kamuyu zarara uğratan şahıslar takibe alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri günlerce süren titiz bir fiziki ve teknik takiple kaçak tütün ve mamullerinin temin ile dağıtım ağını deşifre etti. Elde edilen deliller doğrultusunda, 12 şüpheli hakkında yakalama, gözaltına alma, arama ve el koyma talimatı verildi. Emniyet güçlerinin şüphelilerin adreslerine yönelik operasyonları ve tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

#İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
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Kaçak tütün şebekesine darbe: 12 gözaltı kararı
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