Kaçak tütün şebekesine darbe: 12 gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, piyasaya bandrolsüz ve yasa dışı yollarla temin edilen tütün mamullerini sürerek haksız kazanç elde eden ve vergi kaybına yol açarak kamuyu zarara uğratan şahıslar takibe alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri günlerce süren titiz bir fiziki ve teknik takiple kaçak tütün ve mamullerinin temin ile dağıtım ağını deşifre etti. Elde edilen deliller doğrultusunda, 12 şüpheli hakkında yakalama, gözaltına alma, arama ve el koyma talimatı verildi. Emniyet güçlerinin şüphelilerin adreslerine yönelik operasyonları ve tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.