Kaçıran pişman olur: Yılın en hızlı meteor yağmuru geliyor, Türkiye’den de izlenecek!

Astronomi meraklılarının her yıl heyecanla beklediği ve yılın en yüksek hıza sahip gökyüzü olaylarından biri olan Leonid (Aslan) meteor yağmuru için geri sayım başladı. Amerikan Meteor Derneği resmi takvimine göre, gökyüzünde adeta bir görsel şölen yaşatacak olan bu doğa olayı Kasım ayında zirveye ulaşıyor.

Saatte yaklaşık 15 meteorun atmosfere saniyede 70 kilometre gibi baş döndürücü bir süratle giriş yapacağı o büyüleyici anlar, Türkiye'nin dört bir yanından çıplak gözle takip edilebilecek.