Kaçıran pişman olur: Yılın en hızlı meteor yağmuru geliyor, Türkiye’den de izlenecek!

Astronomi meraklılarının her yıl heyecanla beklediği ve yılın en yüksek hıza sahip gökyüzü olaylarından biri olan Leonid (Aslan) meteor yağmuru için geri sayım başladı. Amerikan Meteor Derneği resmi takvimine göre, gökyüzünde adeta bir görsel şölen yaşatacak olan bu doğa olayı Kasım ayında zirveye ulaşıyor.
Saatte yaklaşık 15 meteorun atmosfere saniyede 70 kilometre gibi baş döndürücü bir süratle giriş yapacağı o büyüleyici anlar, Türkiye'nin dört bir yanından çıplak gözle takip edilebilecek.
Peki, yılın en hızlı meteor yağmuru ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte bu eşsiz gök olayına dair detaylar ve gerçekleşeceği tarih.
1. İlk Şölen: 4 - 5 Kasım (Güney Taurid)
Kasım ayındaki ilk önemli gözlem fırsatı 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece yaşanacak. Güney Taurid meteor yağmurunun en yoğun döneme ulaştığı bu tarihler, astronomide "ateş topu" etkinliğiyle bilinir.
Yani diğer gök taşlarına göre çok daha parlak, büyük ve arkasında uzun ışık izleri bırakan meteorlar gökyüzünü aydınlatacak.
2. İkinci Şölen: 11 - 12 Kasım (Kuzey Taurid)
Hemen bir hafta sonra, 11 Kasım'ı 12 Kasım'a bağlayan gece ikinci büyük dalga geliyor. Bu kez Kuzey Taurid meteor yağmuru zirve yapacak.
Hem Güney hem de Kuzey Taurid meteor yağmurları gökyüzünde Boğa (Taurus) Takımyıldızı yönünden geliyormuş gibi görünecek. Ancak yaydıkları muazzam ışık izleri gökyüzünün her yerinden izlenebilecek.
3. Yılın En Hızlısı: 17 - 18 Kasım (Leonid)
Ayın ortasında ise yılın en hızlı meteor yağmuru olan Leonid (Aslan) sahne alacak.
Atmosfere saniyede 70 kilometre gibi baş döndürücü bir hızla giren bu meteorlar, adeta gökyüzünde bir sürat yarışı sunacak.
Gece yarısından sabaha karşı şafak sökene kadar olan zaman dilimi en ideal izleme saatleri olacak. Bu yıl ilk dördün evresindeki Ay, gece yarısına doğru batacağı için sabaha karşı gökyüzü tamamen karanlık olacak ve kayan yıldızlar çok daha net seçilebilecek.
Şehirden uzak, ışık kirliliğinin olmadığı karanlık noktalarda hiçbir teleskoba ihtiyaç duymadan bu muazzam ana tanıklık edebilirsiniz.
Gökyüzünü aydınlatacak Taurid meteor yağmurlarının kökeni, uzayda savrulan devasa bir kuyruklu yıldıza dayanıyor. 2P/Encke adlı bu gizemli kuyruklu yıldız, Güneş çevresindeki turunu yaklaşık 3,3 yılda bir tamamlıyor ve yörüngesi boyunca uzay boşluğuna milyarlarca toz ve kaya parçacığı bırakıyor.
Dünya her yıl bu geniş parçacık akışının içinden geçerken, bu kalıntılar atmosfere girerek yanıyor ve bize unutulmaz bir görsel şölen sunuyor.