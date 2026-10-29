Kadem teyzenin evini belediye yeniledi

Osmaniye'de yangında evi hasar gören Kadem Timi'nin imdadına belediye yetişti. Ekipler tarafından zarar gören ev boya, badana, tadilat ve tamirat yapıldı. Belediyeye teşekkür eden Kadem Timi, "Evimde iki hafta önce yangın çıkmıştı. Nasıl yaptıracağımı düşünürken belediye sahip çıktı ve eskisinden güzel yaparak teslim ettiler. Çok teşekkür ederim" dedi. Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şefi Mustafa Tınaz, İtfaiye Müdürlüğü tarafından iletilen yangın raporları doğrultusunda saha ekiplerinin ilgili adreslere giderek incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

Tınaz, "Yapılan tespitler sonucunda ihtiyaç duyulan boya, badana ve tadilat çalışmalarını gerçekleştirerek yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarıyor, zor günlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz. Vatandaşımızın iyi gününde de kötü gününde de yanında oluyoruz" dedi. Osmaniye Belediyesi tarafından bugüne kadar 17 adreste tadilat ve tamirat çalışması yapılarak ailelere teslim edildiği, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yangın nedeniyle ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlara yönelik destek çalışmalarının bundan sonra da sürdürüleceği bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör