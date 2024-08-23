KADES butonuna basamadan öldürüldü

Bekir Durmaz, 3 çocuğunun annesi Elif Durmaz'ı otomobil içerisinde 30 yerinden bıçaklayıp katletmiş, daha sonra eşinin cansız bedeniyle polis merkezine gitmişti. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.Korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Katil zanlısının resmi nikâhla başka biriyle evliyken, çocuğu olmadığı gerekçesiyle 2003 yılında kuma olarak Elif'le de yaşamaya başladığı, eşinin evi terk etmesi üzerine 2012 yılında Elif'e resmi nikâh kıydığı öğrenildi. Çiftin bu evliliklerinden 3 çocuğu olduğu, anlaşmalı boşanma konusunda uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Bekir Durmaz'ın çekişmeli boşanmak üzere avukatı aracılığıyla işlemleri başlattığı belirtildi.Olay günü ayrı yaşadığı eşine yeni tuttuğu evi gösterdiği öğrenilen Bekir Durmaz'ın, genç kadının 'Ben burada yaşamam' demesi üzerine bu evde yaşamaya ikna ettiği, olaydan önce de hem ev hem de çocuklar için alışveriş yaptıkları kaydedildi. Alışverişten döndükten sonra araçta 11 yaşındaki zihinsel engelli oğulları Ö.D.'nin de olduğu sırada tartıştıklarını, sonra da olayı gerçekleştirdiğini söyleyen katil zanlısı Durmaz, "Daha önce de aldatma nedeniyle tartışmalarımız oldu. Bu nedenle tokat atmışlığım oldu. Bir keresinde de çay sehpasını üzerine fırlatmıştım. Bu nedenle evden uzaklaştırma almıştım. Alışverişten döndükten sonra tartıştık. Başka birini sevdiğini söyledi. Bana KADES uygulaması üzerinden polis çağıracağı ve beni evden attıracağını söyledi" dedi.