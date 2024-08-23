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Giriş Tarihi: 24.8.2024

KADES butonuna basamadan öldürüldü

Konya’da önceki gün Bekir Durmaz tarafından öldürülen Elif Durmaz’la ilgili üzücü bir gerçek ortaya çıktı. Talihsiz kadının KADES uygulaması üzerinden polis çağıracağını söylediği ve sonrasında butona basamadan öldürüldüğü öğrenildi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
KADES butonuna basamadan öldürüldü
Bekir Durmaz, 3 çocuğunun annesi Elif Durmaz'ı otomobil içerisinde 30 yerinden bıçaklayıp katletmiş, daha sonra eşinin cansız bedeniyle polis merkezine gitmişti. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

ELİF'İ KUMA GETİRMİŞ
Korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Katil zanlısının resmi nikâhla başka biriyle evliyken, çocuğu olmadığı gerekçesiyle 2003 yılında kuma olarak Elif'le de yaşamaya başladığı, eşinin evi terk etmesi üzerine 2012 yılında Elif'e resmi nikâh kıydığı öğrenildi. Çiftin bu evliliklerinden 3 çocuğu olduğu, anlaşmalı boşanma konusunda uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Bekir Durmaz'ın çekişmeli boşanmak üzere avukatı aracılığıyla işlemleri başlattığı belirtildi.




Olay günü ayrı yaşadığı eşine yeni tuttuğu evi gösterdiği öğrenilen Bekir Durmaz'ın, genç kadının 'Ben burada yaşamam' demesi üzerine bu evde yaşamaya ikna ettiği, olaydan önce de hem ev hem de çocuklar için alışveriş yaptıkları kaydedildi. Alışverişten döndükten sonra araçta 11 yaşındaki zihinsel engelli oğulları Ö.D.'nin de olduğu sırada tartıştıklarını, sonra da olayı gerçekleştirdiğini söyleyen katil zanlısı Durmaz, "Daha önce de aldatma nedeniyle tartışmalarımız oldu. Bu nedenle tokat atmışlığım oldu. Bir keresinde de çay sehpasını üzerine fırlatmıştım. Bu nedenle evden uzaklaştırma almıştım. Alışverişten döndükten sonra tartıştık. Başka birini sevdiğini söyledi. Bana KADES uygulaması üzerinden polis çağıracağı ve beni evden attıracağını söyledi" dedi.

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KADES butonuna basamadan öldürüldü
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