Kadıköy Belediye Meclisi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde skandal hareket! AK Parti’li kadın meclis üyesini konuşturmadılar

CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde AK Partili meclis üyesi Elif Lale Bilgili'ye skandal bir harekette bulundu. Kurtuluş kadın meclis üyesinin önce mikrofonunu kapattı sonra "şunu atalım dışarıya" dedi.

"ATALIM DIŞARI"

AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili onları sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:Kadınlar günü konuşmamızı yaparken sözümüzü kesen ve mikrofonumuzu kapatan, 'yayını kesin' diye uyaran meclis başkanını kınıyorum. Konuşmanın sonunda "Şunu çıkaralım, atalım dışarı" diyerek bir kadına reva gördükleri muamele.

"MİLLETİMİZİN OYLARIYLA SEÇİLMİŞ BİR HANIMEFENDİ SUSTURULUYOR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise skandal olay ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "ŞU muameleye bakar mısınız? Kadıköy Belediye Meclisi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde milletimizin oylarıyla seçilmiş bir hanımefendi susturuluyor, salondan çıkartılıyor. Bu davranış bozukluğunu, üstenci yaklaşımı, ötekileştiren yönetim şeklini şiddetle kınıyorum. Haktan, hukuktan bahseden CHP'li hanımefendilerin duruşlarını ayrıca merak ediyorum." ifadelerini kullandı.