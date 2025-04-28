Kadıköy’de balkon çöktü! Bina tedbiren boşaltıldı

Olay, saat 23.15 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Binanın 4. katındaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmazken bina sakinleri büyük panik yaşadı. Balkonun park halindeki bir aracın üstüne düştüğü öğrenildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Binanın mühürleneceği öğrenildi.