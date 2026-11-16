Kadıköy’de Gözde Yılmaz’ı kolonya dökerek yakmıştı! Sanık 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kadıköy'de Caferağa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında 1 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen olayda Gözde Yılmaz (33), Sibel Arya Geriş tarafından üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verildi. Saldırının ardından Geriş, olay yerinden kaçarken, Gözde Yılmaz'a arkadaşları ve çevredekiler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlenen Yılmaz, ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sibel Arya Geriş ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Geriş hakkında 'Silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

KARAR AÇIKLANDI

Olaya ilişkin Anadolu 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sibel Arya Geriş ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında Sibel Arya Geriş hakkında, 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sibel Arya Geriş'i 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce 16 yıl hapis cezasına, ardından sanığın pişmanlığı ve sabıkasının bulunmaması sebebiyle takdiri indirim uygulayarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör