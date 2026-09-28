Kadıköy’de inşaatın dış kaplaması 2 kadının üzerine devrildi

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde kaldırımda yürüyen iki kadının üzerine cadde üzerindeki bir inşaatın dış kaplama için kullanılan dev profil düştü. İki kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, 14.00 sıralarında Kadıköy Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen iki kadının üzerine cadde üzerinde bulunan bir inşaatın dış kaplama profili devrildi. İki kadın dev profilin çarpmasıyla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadınlar hastaneye kaldırıldı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken zabıta ve itfaiye ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında inşaatın sorumluları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürüldü. Dev kaplama profilin kaldırılması için çalışma başlatılırken polis de olayla iliği soruşturma başlattı.