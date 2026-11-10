Kadıköy’de iş yerine kurşun yağdıranlar böyle yakalandı! Özel ekip kuran gasp büro 6 ilçede operasyon yaptı: 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 28 Ekim tarihinde Kadıköy'de bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının aydınlatılması için özel ekip oluşturdu. Motosikletle gelen iki şüphelinin iş yerine ateş açtığı, saldırıda iş yeri ile önünde park halinde bulunan ticari aracın kurşunların hedefi olduğu belirlendi.

ÇALINTI MOTOSİKLETİ TERK ETTİLER

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıda kullanılan motosikletin çalıntı olduğunu ve üzerinde başka bir araca ait plaka bulunduğunu tespit etti. Ümraniye'de terk edilmiş halde bulunan motosikletin şasi numarası üzerinden yapılan incelemede, aracın Beyoğlu'ndan çalındığı ortaya çıkarıldı.

KAÇIŞ GÜZERGÂHLARI TEK TEK İNCELENDİ

Polis ekiplerinin kamera görüntüleri ve saha çalışmalarıyla sürdürdüğü incelemede, şüphelilerin olay öncesinde Beylikdüzü'nden kırmızı renkli bir otomobille hareket ettikleri ve saldırının ardından kaçış güzergâhları belirlendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin adresleri tespit edildi.

6 İLÇEDE 8 ADRESE BASKIN

6 Kasım 2026 tarihinde Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Kartal ve Başakşehir ilçelerinde belirlenen 8 adrese Özel Harekât destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda C.H., M.M.E., V.Ö., E.P.B. ve M.H. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 parça halinde şeffaf poşetlere konulmuş taş kokain olduğu değerlendirilen madde ile içime hazır şekilde sarılmış esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, 9 Kasım tarihinde adli makamlara sevk edildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör