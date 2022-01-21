Kadıköy’de kar altında kira yardımı isteyen yaşlı çift ekipleri harekete geçirdi! Ömer Çelik: Valiliğimiz yoğun bir çalışma yürütüyor

"ÇİFTİMİZİN BULUNMASI İÇİN VALİLİĞİMİZ YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "İstanbul Kadıköy'de sokakta kar altında yardım isteyen yaşlı çiftimizin bulunması için Valiliğimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sokakta kalan vatandaşlarımızı lütfen 155 Polis İmdat Hattına bildirelim." dedi.