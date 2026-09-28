Kadıköy’de korku dolu anlar! İnşaatın dış koruma kaplaması yayaların üzerine devrildi

Kadıköy'de, saat 14.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede devam eden bir inşaatın dış koruma kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen Ayfer A. ve Zeynep A.'nın üzerine devrildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.