Kadıköy’de korku dolu anlar! İnşaatın dış koruma kaplaması yayaların üzerine devrildi

Kadıköy'de, saat 14.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede devam eden bir inşaatın dış koruma kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen Ayfer A. ve Zeynep A.'nın üzerine devrildi.