Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy’de korku dolu anlar! İnşaatın dış koruma kaplaması yayaların üzerine devrildi
Giriş Tarihi: 28.09.2026 16:35

Kadıköy’de korku dolu anlar! İnşaatın dış koruma kaplaması yayaların üzerine devrildi

Kadıköy'de bir inşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyen Ayfer A. (71) ve Zeynep A.'nın (72) üzerine devrildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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DHA Yaşam
Kadıköy’de korku dolu anlar! İnşaatın dış koruma kaplaması yayaların üzerine devrildi
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Kadıköy'de, saat 14.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede devam eden bir inşaatın dış koruma kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen Ayfer A. ve Zeynep A.'nın üzerine devrildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KADIKÖY

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Kadıköy’de korku dolu anlar! İnşaatın dış koruma kaplaması yayaların üzerine devrildi
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