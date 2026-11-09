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Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:33

Kadıköy’de yolu kesip trafiği engellediler: 3 şüpheli yakalandı

İstanbul Kadıköy’de gece saatlerinde bir grup şahsın cadde üzerinde araçların önünü keserek trafiği engellediği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sürücülerin ilerlemesine engel olan ve trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden olan şahısların yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kadıköy’de yolu kesip trafiği engellediler: 3 şüpheli yakalandı
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Olay, 8 Kasım 2026 günü saat 04.30 sıralarında Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir grup şahsın yoldan geçen araçların önünü keserek trafik akışını engellediği ve çevreye rahatsızlık verdiği görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda olayda kullanılan aracın plakası tespit edildi. Plaka üzerinden yürütülen incelemeler sonucunda olaya karıştıkları belirlenen C.G., E.F.F. ve F.M. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#İSTANBUL #KADIKÖY
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Kadıköy’de yolu kesip trafiği engellediler: 3 şüpheli yakalandı
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