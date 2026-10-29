Kadıköy’deki döviz bürosunu kurşunlamışlardı: 5 şüpheli tutuklandı, aralarında Karagümrük Spor eski Başkanı’nın oğlu da var...

İstanbul Kadıköy'de 24 Ekim'de bir döviz bürosuna yönelik silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, kaçış planının ayrıntıları ortaya çıkarıldı. Döviz bürosuna silahla ateş açan şüphelinin olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı, kısa mesafede bekleyen bir araca binerek kaçtığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin izini sürdü.

ÇALINTI PLAKA TAKTİĞİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, saldırıda kullanılan Audi marka araca olaydan önce başka bir araçtan çalınan plakanın takıldığı tespit edildi. Aracın gerçek plakası belirlendikten sonra araç sahibi ve olayla bağlantılı kişilerin kimliklerine ulaşıldı. Şüphelilerin Sakarya'da bulunduğunun belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

ÖZEL HAREKÂT DESTEKLİ OPERASYON

Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla 24 Ekim'de Sakarya'da düzenlenen operasyonda K.F.E. (27), A.K.Ç. (37), A.G. (30), Y.D. (42) ve F.E.K. (32) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, 28 Ekim'de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

ARACIN SAHİPLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında, saldırıda kullanılan Audi marka aracın, tutuklanan şüphelilerden K.F.E.'nin annesi H.E. adına kayıtlı olduğu belirlendi. K.F.E.'nin babasının ise Fatih Karagümrük Spor Kulübü eski Başkanı Yaşar Ecim olduğu öğrenildi.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan kurşunlanan döviz bürosuyla aynı adreste faaliyet gösteren K. Döviz'in sahibi O.G.'nin daha önce iflas ettiği, piyasaya yüksek miktarda borcunun bulunduğu ve alacaklılarıyla sık sık tartışma yaşadığı öne sürüldü. Saldırının O.G.'ye yönelik olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayın borç ilişkileriyle bağlantısı henüz kesinlik kazanmadı. Soruşturmanın bu yöndeki incelemeleri sürüyor.