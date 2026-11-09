Kadıköy’deki milyonluk soygunda çarpıcı detay! Çetenin planı adım adım deşifre oldu: Meğer bakıcı evin fotoğraflarını çekip azmettirmiş

Kan donduran olay, Kadıköy Fikirtepe Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday Sokak'ta meydana geldi. 5 Mart gecesi sabaha karşı saat 04.30 sıralarında 1. kattaki dairenin balkonuna merdiven dayayan şüpheliler içeri sızdı. Dairede bulunan 68 yaşındaki Neriman P. ve Özbekistan uyruklu bakıcısı Malokhat Kuryozova'yı etkisiz hale getiren soyguncular, iki kadının ellerini kollarını bağlayıp ağızlarını elektrik bandıyla kapattı.
BIÇAKLI TEHDİT, CİNSEL SALDIRI VE KASA SOYGUNU
Soygunculardan birinin elinde kılıç benzeri uzun bir bıçakla bakıcı Malokhat Kuryozova'yı tehdit edip cinsel saldırıda bulunduğu dehşet dolu anların ardından, yatak odasında saklanan kasa açtırıldı. Kasadaki yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını ve nakit paraları alan şüpheliler daire kapısından kaçarak kayıplara karıştı. Dehşeti yaşayan bakıcının kendi imkanlarıyla bağlarından kurtulup polise haber vermesi üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı.
SKANDAL İHANET FOTOĞRAFLARLA BELGELENDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yüzlerce saatlik kamera kaydını incelemesiyle şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Atık Suleymanov, Fuzulı Asadov ve Tural Alıyev tutuklandı. Sanıklardan Tural Alıyev'in ikametinde yapılan aramada mağdur Neriman P.'ye ait 2 adet altın ele geçirilirken, cep telefonunda yapılan dijital inceleme skandal ihaneti gün yüzüne çıkardı. Soyguncu Tural Alıyev'in telefonunda, yaşlı kadının evine ve kasadaki altınlara ait detaylı fotoğrafların yer aldığı tespit edildi.
İncelemelerin derinleştirilmesiyle bu fotoğrafları soygunculara gönderip adresi keşfetmelerini sağlayan ve soygun talimatını veren kişinin evin eski bakıcısı Azerbaycan uyruklu Jeyhuna O. olduğu belirlendi.
15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın azmettiricisi eski bakıcı Jeyhuna O. ile firari sanık Shirali İbrahimsoy hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Aralarında iş bölümü yaparak "Gece vakti konutta birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçunu işleyen sanıklar hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.