Kadıköy’deki milyonluk soygunda çarpıcı detay! Çetenin planı adım adım deşifre oldu: Meğer bakıcı evin fotoğraflarını çekip azmettirmiş

SKANDAL İHANET FOTOĞRAFLARLA BELGELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yüzlerce saatlik kamera kaydını incelemesiyle şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Atık Suleymanov, Fuzulı Asadov ve Tural Alıyev tutuklandı. Sanıklardan Tural Alıyev'in ikametinde yapılan aramada mağdur Neriman P.'ye ait 2 adet altın ele geçirilirken, cep telefonunda yapılan dijital inceleme skandal ihaneti gün yüzüne çıkardı. Soyguncu Tural Alıyev'in telefonunda, yaşlı kadının evine ve kasadaki altınlara ait detaylı fotoğrafların yer aldığı tespit edildi.

İncelemelerin derinleştirilmesiyle bu fotoğrafları soygunculara gönderip adresi keşfetmelerini sağlayan ve soygun talimatını veren kişinin evin eski bakıcısı Azerbaycan uyruklu Jeyhuna O. olduğu belirlendi.