Kadıköy’deki silahlı saldırıda vurulan meşhur kaynananın oğlu çıktı! 3 kişi gözaltına alındı

Olay, 30 Eylül 2026 günü saat 17.20 sıralarında Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Erdi Ö. ile daha önceden alacak meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı S.Ç. arasında tartışma çıktı. S.Ç.'nin olay yerine İ.E. ve M.A. ile birlikte geldiği belirlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., silahla Erdi Ö.'ye ateş etti. Sağ ve sol dizi ile kalçasından yaralanan Erdi Ö. yere yığılırken, 3 şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Erdi Ö., ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAY YERİNDE KOVAN BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede bir kovan bulundu. Yaralı Erdi Ö.'nün ilk ifadesinde, 'Sinan' olarak tanıdığı kişiyle alacak meselesi nedeniyle tartıştığını, bu kişinin yanındaki 2 kişiden birinin kendisine ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Erdi Ö.'nün çeşitli suçlardan toplam 17 emniyete geliş kaydının bulunduğu belirlendi.

3 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda S.Ç., İ.E. ve M.A. 1 Ekim'de yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.A.'nın olayda kullandığı silah da çöp konteynerinde bulunarak ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A., 'kasten yaralama' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Diğer 2 şüpheliyle ilgili adli süreç ise devam ediyor.

ÜNLÜ KAYNANANIN OĞLU ÇIKTI

Yaralanan Erdi Ö.nün bir dönem tv de yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmacısı kaynana Beyhan Öksüz'ün oğlu olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör