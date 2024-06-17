Kadın askerlerden köy çocuklarına pizza sürprizi

Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, kadın askerler merkez ve 7 ilçedeki 313 çocuğa pizza dağıttı. Çocuklar, palyaçoların gösterileriyle de eğlenceli bir gün geçirdi. Tunceli Valiliği, çocukların keyifli vakit geçirmesi ve neşelenmesi amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Tunceli Merkez, 7 ilçe ve köylerde yaşayan toplam 313 çocuğa yönelik gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde, valilik tarafından organize edilen çalışma kapsamında kadın askerler köy çocuklarına pizza dağıtımı yaptı. Etkinlikte çocuklar, palyaçoların renkli ve eğlenceli gösterileriyle büyük bir keyif yaşadı. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ise sosyal medya hesaplarından, "Bayram daha bayram olsun" notuyla etkinlikten kareler paylaştı.