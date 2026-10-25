Kadın hakları mücadelemizi sanatla destekliyoruz

Kadın ve Demokrasi Vakfı
(KADEM
) tarafından kadınların bedenleri ve kimlikleri üzerindeki güzellik kalıplarını sorgulamak amacıyla düzenlenen "Güzellik Algıları" temalı ulusal fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. 702 kişinin 1500'den fazla fotoğrafla başvurduğu yarışmada sergilenmeye değer bulunan 30 fotoğraf, sanatseverlerle buluştu. Yarışmada birinciliği elde eden Arif Hüdaverdi Yaman, ödülünü İstanbul Valisi Davut Gül
'ün elinden aldı. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, törende yaptığı konuşmada sanatın toplumsal meselelerin ele alınmasındaki önemine dikkat çekerek "Sanat, ayrıştırmadan konuşan, insanları ortak duygularda buluşturan evrensel bir dil ve bu dil sayesinde sesimizi geniş kitlelere ulaştırıyoruz. En önemlisi de kadın hakları mücadelemizi ve söylemimizi sanatla destekliyoruz" dedi. Sarı, yarışmanın güzellik kavramını farklı yönleriyle ele almaya katkı sunmasını ve ortaya çıkan eserlerin gelecek nesillere aktarılacak değerli bir sanat arşivi oluşturmasını temenni etti.