Kadın kasiyer depoya kilitlediği emekli öğretmene öyle şeyler yaptı ki: Ben cinsel tacizde bulunmuşum şaşırdım!

Polise yapılan ihbar sonucu gözaltına alınarak karakola götürülen Kaya, yaşadığı dehşet anlarının ardından bir de tacizle suçlanınca şoke oldu. Her iki tarafında birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldığı öğrenildi.



"ELLERİMİ TUTMUŞ BEN NASIL TACİZ EDEYİM"

Başından geçen talihsiz olay anlatan emekli öğretmen Şevket Kaya, "Marketten mandalina almıştım. Eve gelip baktığımda kuruduğunu, özelliğini kaybettiğini fark ettim. Pazar günü ise sabah 10.00 sıralarında iade etmek için markete geri götürdüm. Benim önceki gün aldığım mandalinaları ucuzluk reyonuna koymuşlar.