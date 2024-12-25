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Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:51 Son Güncelleme: 25.12.2024 15:01

Kadın kılığına girdi, camiden uzatma kablolarını çaldı yakalanan şüpheli tutuklandı

Mersin'de akşam saatlerinde bir camiye giren şüpheli, hırsızlık için girdiği camide kapının kilitlenmesi nedeniyle içerde mahsur kaldı. Ertesi gün tanınmamak için giydiği kadın kıyafeti ile uzatma kablolarını çalarak caminin pencereden atlayıp kaçtı. Şüpheli, polisin yaptığı çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.A., tutuklandı. Hırsızlık olayı, cami imamının güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıktı.

Bekir COŞKUN
Kadın kılığına girdi, camiden uzatma kablolarını çaldı yakalanan şüpheli tutuklandı

Yaşanan ilginç hırsızlık olayı, Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'nde yaşandı. Akşam saatlerinde camiye giren A.A., isimli şüpheli hırsızlık için girdiği camide kapının kilitlenmesi nedeniyle içerde mahsur kaldı. Ertesi gün tanınmamak için giydiği kadın kıyafeti ile uzatma kablolarını çalarak caminin penceresinden atlayıp kaçtı. Sabah camiye gelen Cami imamı Abulselam Yıldız, cami içerisinde uzatma kablolarını aramaya başladı. Kabloları bulamayan Yıldız, caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Hırsızlığı gören imam Yıldız, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. A.A., Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kadın kılığına girdi, camiden uzatma kablolarını çaldı yakalanan şüpheli tutuklandı
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