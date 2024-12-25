Kadın kılığına girdi, camiden uzatma kablolarını çaldı yakalanan şüpheli tutuklandı

Yaşanan ilginç hırsızlık olayı, Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'nde yaşandı. Akşam saatlerinde camiye giren A.A., isimli şüpheli hırsızlık için girdiği camide kapının kilitlenmesi nedeniyle içerde mahsur kaldı. Ertesi gün tanınmamak için giydiği kadın kıyafeti ile uzatma kablolarını çalarak caminin penceresinden atlayıp kaçtı. Sabah camiye gelen Cami imamı Abulselam Yıldız, cami içerisinde uzatma kablolarını aramaya başladı. Kabloları bulamayan Yıldız, caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Hırsızlığı gören imam Yıldız, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. A.A., Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.