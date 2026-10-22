Kadın kılığında girdi kurşun yağdırdı

Olay, 19 Ekim 2026 Pazartesi akşamı saat 21:30 sularında Enfield Wash bölgesindeki Hertford Road üzerinde bulunan bir barda meydana geldi. Tottenham Boys çetesinin yoğun olarak gittiği barın müdavimlerinden olan 35 yaşındaki Kıbrıs Türk kökenli Erdem Mustafa, masada oturduğu sırada, yanına gelen kadın kılığındaki bir saldırgan hiçbir şey söylemeden silahını doğrultup peş peşe ateşledi. Mustafa, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan çığlık ve bağırış seslerine aldırmadan sakin bir şekilde bardan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda silahlı polis, acil servis ve Londra Hava Ambulansı sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ağır kurşun yaraları alan Mustafa'yı hayatta tutmak için olay yerinde yaptığı tüm müdahaleler yetersiz kaldı. Genç adam, hayatını kaybetti.

Saldırının ardından kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için Metropolitan Polisi insan avı başlattı. Güvenlik kamerası (CCTV) kayıtlarını inceleyen dedektifler, olay yerinden uzaklaşan ve kabarık turuncu bir peruk ile mor bir bere taktığı görülen bir şüphelinin fotoğrafını yayınladı. Polis, fotoğraftaki kişinin kadın kılığına girmiş bir erkek olduğu ihtimali üzerinde dururken, saldırının rastgele değil, tamamen hedef gözetilerek yapılmış planlı bir eylem" olduğu açıklandı.

ÇETELER ARASI HESAPLAŞMA İHTİMALİ

Kanlı saldırının izleri Londra'daki uyuşturucu pazarını elinde tutan Tottenham Boys ve rakibi Hackney Turks çetelerinin geçmişte imza attığı "tetikçi" eylemleriyle bire bir örtüşüyor. Özellikle son dönemde çete lider kadrolarına yönelik uluslararası operasyonların ardından, Londra sokaklarındaki hakimiyet alanlarını yeniden bölüşmek isteyen grupların misilleme arayışına girdiği belirtiliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Kuzey Londra'nın Haringey, Tottenham, Edmonton ve Enfield gibi Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgeleri, uzun yıllardır bu iki organize suç örgütünün kanlı hesaplaşmalarına ve sokak çatışmalarına sahne oluyor. Yaklaşık 15 yıldır süren, onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve uzi gibi ağır otomatik silahların kullanıldığı bu pazar savaşı, yerel halkı derin bir korku ve endişe içinde yaşamaya mahkum etti. İngiliz basınına konuşan mahalle sakinleri, bölgede uzun süredir devam eden bu çete çatışmaları ve kurşunlamalar nedeniyle sokakların güvenli olmaktan çıktığını vurgularken; son infazın ardından Londra polisi, yeni bir intikam dalgasının önüne geçebilmek için sokaklardaki silahlı devriye sayılarını en üst seviyeye çıkardı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör