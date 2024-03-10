‘Kadın ve Medeniyet’ sergisi ziyarete açıldı

Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nce "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında Sultanahmet Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) "Kadın ve Medeniyet" sergisi açıldı. Açılışa İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Türk kadınının tarih boyunca toplumdaki saygın konumu ve medeniyete yaptığı katkılara atıfla düzenlenen sergide, enstitü müzesinin koleksiyonlarından seçilen Osmanlı dönemi geleneksel giyim ve dokuma kültürüne ait eserler ile hat, tezhip, minyatür, görsel sanatlar, seramik ve el sanatları alanında çalışmalar yer alıyor.